A Monaco 250mila in piazza contro Iran

A Monaco di Baviera, circa 250.000 persone si sono radunate in piazza Theresienwiese per protestare contro il regime iraniano, mentre si svolge la Conferenza sulla Sicurezza. La manifestazione si è svolta in modo pacifico e ha attirato anche cittadini europei, desiderosi di mostrare solidarietà. Tra i partecipanti, molti portavano bandiere e striscioni per chiedere libertà e rispetto dei diritti umani in Iran.

18.38 Un'enorme affluenza al Theresienwiese di Monaco di Baviera per una manifestazione contro il regime iraniano,mentre in città è in corso la Conferenza sulla Sicurezza di Monaco. La polizia stima che il numero dei dimostranti sia di circa 250.000.La gente sta protestando pacificamente contro il regime dei mullah in Iran,alcuni sventolando bandiere Usa,israeliane e anche quelle dell'epoca dello Scià.Chi manifesta chiede la fine del regime di Teheran dopo la sanguinosa repressione che ha soffocato un'ondata di proteste.