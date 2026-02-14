Kledi Kadiu tiene una lezione di danza moderna per i giovani, per aiutarli a migliorare le proprie capacità e prepararsi allo spettacolo di fine anno. Durante l’incontro, i ragazzi apprendono nuovi passi e migliorano la coordinazione, grazie all’esperienza del ballerino. La scuola ha organizzato questa attività per offrire ai giovani un’occasione di crescita artistica e tecnica.

Un percorso di danza moderna pensato per accompagnare i ragazzi nella crescita tecnica e artistica, fino al palco dello spettacolo di fine anno. È questo il cuore del workshop promosso dalla scuola forlivese Explodance, che vede coinvolto Kledi Kadiu, ballerino e coreografo noto al grande pubblico per la sua lunga esperienza televisiva come professionista e insegnante nel talent Amici. "Lo scorso anno abbiamo fatto una prima esperienza con uno stage e l’iniziativa è andata molto bene – spiega la direttrice Enrica Ferretti –. Da lì ho pensato di riproporlo, ma con una formula diversa, per dare ai nostri allievi un percorso di alta qualità: questa volta Kledi porterà avanti un lavoro didattico composto da quattro lezioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A lezione di danza moderna con Kledi Kadiu

A partire da gennaio, Kledi Kadiu, rinomato ballerino e figura di spicco della danza italiana, sarà a Forlì presso Explodance – Scuola di Danza, Musical e Benessere, diretta da Enrica Ferretti.

