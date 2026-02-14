A Cividale una Juvi in difficoltà si arrende 76-58 alla Gesteco

La squadra Juvi Cremona ha perso contro la Gesteco Cividale, con un punteggio di 76-58, a causa di una prestazione sotto tono. La partita si è svolta domenica pomeriggio nel palazzetto di Cividale, dove i padroni di casa hanno dominato fin dall'inizio. I cremonesi hanno mostrato molte difficoltà in attacco e hanno subito pesantemente le azioni rapide degli avversari. La sconfitta rappresenta un ulteriore passo falso per la Juvi, che cerca di risollevarsi dopo alcune prestazioni deludenti.

Cremona Ko a Cividale: Gesteco Domina 76-58, Crescono le Preoccupazioni per la Juvi. La Ferraroni Juvi Cremona incassa una netta sconfitta sul campo della Gesteco Cividale, chiudendo l'incontro con un punteggio di 76-58. La partita, disputata al PalaGesteco, ha evidenziato le difficoltà offensive della squadra cremonese e il predominio dei padroni di casa, segnando la seconda sconfitta consecutiva per la formazione allenata da coach Bechi. Un Inizio Difficile e un Divario che si Allarga. L'incontro si è aperto con una fase iniziale di grande equilibrio, caratterizzata da una forte attenzione difensiva da entrambe le parti.