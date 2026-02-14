A che ora lo speed skating domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 15 febbraio italiani in gara streaming

Lo speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolge domani, domenica 15 febbraio, perché sono in programma le gare per i 500 metri femminili e il primo turno del team pursuit maschile. La competizione inizierà nel primo pomeriggio e potrà essere seguita in diretta streaming, permettendo agli appassionati di seguire da vicino le performance degli atleti italiani.

Si assegneranno ancora medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per quel che concerne il programma di gare dello speed skating: domani, domenica 15 febbraio, sarà messo in palio il titolo dei 500 metri femminili, inoltre si disputerà il primo turno del team pursuit maschile. L’ Italia schiererà dapprima il terzetto maschile composto da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti, che disputeranno i quarti di finale del team pursuit maschile, e poi Serena Pergher, che sarà impegnata nei 500 metri femminili. Per le gare di domani dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2 o Rai Sport HD (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 o 2 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

Domani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si aprono le gare di speed skating.

Domani alle Olimpiadi di Milano Cortina si corre lo speed skating sui 5000 metri maschili.

