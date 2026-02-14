Lo skeleton, uno degli sport più spettacolari di Milano Cortina 2026, si conclude domani con la gara a coppie mista, inserita quest’anno nel programma olimpico. Oggi le ultime due run delle gare femminili decidono chi salirà sul podio, mentre domani gli atleti si preparano per la nuova sfida. La competizione sarà trasmessa in diretta streaming e in TV, con gli italiani pronti a scendere in pista.

Va a chiudersi il programma dello skeleton alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi le ultime due run al femminile, che assegneranno le medaglie, domani invece la nuova prova a coppie mista, inserita nel programma a Cinque Cerchi da questa edizione. L’Italia schiererà al via una coppia con sicuramente i migliori delle due gare: certamente il prescelto al maschile è Amedeo Bagnis, quinto nella prova individuale, poi probabilmente toccherà ad Alessandra Fumagalli (sfida con Valentina Margaglio). Sarà gara a due per la medaglia d’oro: Germania e Gran Bretagna appaiono nettamente avanti rispetto alle altre nazioni, potendo contare su atleti da medaglia in entrambe le prove. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora lo skeleton domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 15 febbraio, streaming, italiani in gara

Domani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si aprono le gare di speed skating.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: A che ora lo sci alpino domani in tv, Olimpiadi 2026: combinata a squadre maschile, programma, streaming; A che ora lo sci alpino domani in tv, Olimpiadi 2026: superG maschile, programma, streaming; A che ora lo sci alpino domani in tv, superG femminile Olimpiadi 2026: programma e streaming; A che ora lo short track stasera in tv, Olimpiadi 2026: programma giovedì 12 febbraio, streaming, italiani in gara.

A che ora lo sci alpino domani in tv, Olimpiadi 2026: prove discesa maschile e femminile, programma, streamingGiovedì 5 febbraio, tra la Stelvio di Bormio e l'Olympia delle Tofane a Cortina d'Ampezzo la curiosità sarà tanta. Ufficialmente le Olimpiadi Invernali di ... oasport.it

A che ora lo speed skating domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 12 febbraio, italiani in gara, streamingAlle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 proseguirà anche il programma di gare dello speed skating: ai Giochi torneranno ad essere protagoniste le ... oasport.it

Squalificato l'atleta ucraino dello skeleton Vladislav Heraskevych: alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 voleva indossare un casco con sopra i volti di oltre venti sportivi e allenatori ucraini uccisi dall’inizio dell’invasione russa del 2022. Cosa Ne Pensi facebook

Skeleton, Heraskevych squalificato per casco vietato alle Olimpiadi invernali #SkySport #MilanoCortina2026 x.com