Domani alle Olimpiadi di Milano Cortina, lo sci di fondo maschile gareggia nella staffetta 4×7,5 km, una gara che ha sempre attirato molta attenzione. La competizione si tiene nel pomeriggio, con la diretta streaming disponibile su vari canali online. La gara si svolge su un percorso che attraversa le montagne, coinvolgendo le squadre di tutto il mondo che si preparano da mesi per questa sfida.

Lo sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina prosegue con una delle gare che da sempre hanno scritto la storia di questa disciplina: si corre la staffetta 4×7,5 chilometri maschile, distanza accorciata rispetto alla solita 4×10 ed equiparata a quella femminile. La gara si svolgerà come sempre a Tesero, in Val di Fiemme, ed inizierà alle 12:00. Nell’edizione di Pechino 2022, sulla distanza della 4×10 chilometri, la Russia, nominata allora come Comitato Olimpico Russo, aveva conquistato l’oro precedendo la Norvegia e la Francia. L’Italia (quartetto formato da Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori e Davide Graz) aveva chiuso la propria performance in ottava posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora lo sci di fondo domani in tv, Olimpiadi 2026: staffetta maschile, programma, streaming

Domani gli appassionati di sci di fondo potranno seguire in diretta lo skiathlon maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Domani gli appassionati di sci di fondo potranno seguire in diretta le gare di sprint maschile e femminile ai Giochi di Milano Cortina.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: A che ora lo sci alpino domani in tv, Olimpiadi 2026: combinata a squadre maschile, programma, streaming; A che ora lo sci alpino domani in tv, Olimpiadi 2026: superG maschile, programma, streaming; A che ora lo sci alpino domani in tv, superG femminile Olimpiadi 2026: programma e streaming; A che ora lo short track stasera in tv, Olimpiadi 2026: programma giovedì 12 febbraio, streaming, italiani in gara.

A che ora lo sci alpino domani in tv, Olimpiadi 2026: prove discesa maschile e femminile, programma, streamingGiovedì 5 febbraio, tra la Stelvio di Bormio e l'Olympia delle Tofane a Cortina d'Ampezzo la curiosità sarà tanta. Ufficialmente le Olimpiadi Invernali di ... oasport.it

A che ora lo speed skating domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 12 febbraio, italiani in gara, streamingAlle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 proseguirà anche il programma di gare dello speed skating: ai Giochi torneranno ad essere protagoniste le ... oasport.it

Abbiamo finito le parole per descrivere questa campionessa. Ma in fondo, perché accontentarsi di un oro alle Olimpiadi quando ne puoi vincere due... facebook

#Olimpiadi, i reali di #Svezia in Val di Fiemme per le gare di Fondo #Olimpiadi #Olimpiadilnvernali2026 #OlimpiadiInvernali x.com