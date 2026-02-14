A che ora il salto con gli sci domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 15 febbraio italiani in gara streaming

Il salto con gli sci ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 si svolge domani, e la trasmissione inizia alle 13:30 sulla Rai. La gara vede protagonisti gli atleti italiani, tra cui la favorita che punta a una medaglia. Gli appassionati potranno seguirla anche in diretta streaming sui servizi ufficiali delle Olimpiadi.

Entra nel vivo la fase conclusiva del programma del salto con gli sci ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Domani, domenica 15 febbraio, si terrà a partire dalle ore 18.45 la gara individuale femminile su trampolino grande a Predazzo con al via quattro italiane che proveranno ad alzare l’asticella rispetto alla competizione su Normal Hill. Annika Sieff può puntare ad un buon piazzamento nella top15, mentre le altre azzurre Martina Zanitzer, Jessica Malsiner e Martina Ambrosi avranno come obiettivo principale quello di accedere alla seconda serie. Le candidate principali per la medaglia d’oro sono sicuramente la slovena Nika Prevc e la norvegese Eirin Maria Kvandal, ma attenzione anche alla vincitrice della gara sul piccolo Anna Odine Stroem. 🔗 Leggi su Oasport.it

Domani alle Olimpiadi di Milano Cortina si disputa il secondo salto con gli sci.

