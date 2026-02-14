A che ora il pattinaggio artistico domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 15 febbraio italiani in gara streaming

Il pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolgerà domani, 15 febbraio, e trasmetterà il programma libero delle coppie. La gara viene trasmessa in diretta televisiva e online, con gli italiani in pista per cercare di conquistare una buona posizione. La competizione si terrà nel pomeriggio, con gli atleti che scaldano i muscoli prima di entrare in pista.

Il programma del pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 proseguirà domenica 15 febbraio, quando si disputerà il free program delle coppie di artistico. L’appuntamento è per le ore 19.45, l’Italia vuole sognare in grande con Sara Conti e Niccolò Macii, binomio capace di conquistare la medaglia di bronzo agli ultimi Mondiali e secondo alle Finali del Grand Prix: gli azzurri andranno a caccia del risultato a effetto sul ghiaccio del Forum. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare di pattinaggio artistico previste domani (domenica 15 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

CONTI/MACII EMOZIONANO ancora! Terzi nel programma libero nel TEAM EVENT | #MilanoCortina2026

