A che ora il biathlon domani in tv Olimpiadi 2026 | programma inseguimenti e streaming

Il biathlon domani si svolge ad Anterselva, dove gli atleti gareggiano per le medaglie durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La competizione inizia alle prime luci del mattino, attirando molti spettatori sia sul campo che in streaming. Gli inseguimenti sono tra gli eventi più attesi e promettono emozioni forti, con i migliori biatleti pronti a sfidarsi sotto il sole invernale.

Per gli appassionati di biathlon andrà in scena domani ad Anterselva la giornata più intensa dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il programma di domenica 15 febbraio prevede infatti l'assegnazione di due titoli, con lo svolgimento di entrambe le prove a inseguimento con l'ordine di partenza (e distacchi) stabilito in base ai risultati delle sprint. In campo maschile il francese Quentin Fillon Maillet va a caccia di una clamorosa doppietta dopo il trionfo a sorpresa nella 10 km, ma dovrà guardarsi le spalle da norvegesi, svedesi e altri transalpini. Podio irraggiungibile a meno di un miracolo per gli italiani, a causa della pessima prestazione al tiro di Tommaso Giacomel nella sprint, mentre tra le donne bisognerà attendere l'esito della gara odierna sui 7,5 chilometri.