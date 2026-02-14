A che ora gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi 14 febbraio | orari esatti tv programma streaming

Il cielo di Milano si illumina alle 10:00, quando gli atleti italiani scendono in pista per le gare di sci alpino. La causa è la competizione che coinvolge diverse discipline, trasmessa in diretta TV e in streaming online. Alle ore 12:30, gli appassionati potranno seguire l’evento sulla Rai, mentre alle 15:00 si svolgono le finali di biathlon, con gli atleti italiani pronti a sfidarsi. Oggi, il programma si sviluppa tra varie discipline, con orari precisi e momenti di attenzione per gli spettatori in casa.

Oggi, sabato 14 febbraio, ottavo giorno di gare nelle Olimpiadi Invernali di Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’Italia sarà protagonista nelle otto finali che assegneranno medaglie, ovvero la staffetta femminile di sci di fondo, le dual moguls femminili di sci freestyle, il gigante maschile di sci alpino, la sprint femminile di biathlon, i 500 maschili di speed skating, l’individuale femminile di skeleton, il trampolino grande maschile di salto con gli sci ed i 1500 metri maschili di short track. Nel gigante maschile di sci alpino l’attenzione sarà su Luca De Aliprandini, atleta di grande esperienza e già più volte protagonista in Coppa del Mondo, chiamato a sfruttare al massimo la pista di casa per puntare al podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina gli italiani si preparano a scendere in pista, anche se le gare ufficiali non sono ancora iniziate.

Oggi, alle 20:00, si apre ufficialmente la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina.

