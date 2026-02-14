A che ora gioca l’Italia oggi nel curling Olimpiadi 2026 | programma 14 febbraio avversarie tv streaming

L’Italia affronta oggi la sua terza partita nel torneo di curling alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dopo aver subito due sconfitte consecutive. La squadra azzurra ha perso contro la Svizzera, una delle favorite, e poi contro la Corea del Sud in modo netto. Questi risultati hanno complicato il cammino verso le fasi finali, ma i giocatori sono determinati a reagire davanti al pubblico di casa. La partita si gioca alle ore 14 e sarà trasmessa in diretta su TV e streaming.

L’Italia proverà a scuotersi nel torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali 2026 dopo aver perso le prime due partite sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo: la sconfitta contro la quotatissima Svizzera dopo aver lottato a lungo con le vice campionesse del mondo e il nettissimo scivolone contro la Corea del Sud hanno un po’ lasciato il segno, ma ora bisognerà provare a reagire di fronte al proprio pubblico e cercare di rilanciarsi. La skip Stefania Constantini, Elena Mathis, Marta Lo Deserto e Giulia Zardini Lacedelli giocheranno due partite nella giornata di sabato 14 febbraio: alle ore 09. 🔗 Leggi su Oasport.it

