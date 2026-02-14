A C'è Posta per te Antonio chiede perdono a Noemi scriveva a un'altra vorrei morderti i piedi

Antonio ha partecipato a C’è Posta per Te il 14 febbraio dopo che sua moglie lo ha lasciato, scoprendo i messaggi che inviava a un’altra donna. La causa della rottura è stata la rivelazione di alcune chat in cui scriveva frasi come “vorrei morderti i piedi”. Durante la trasmissione, Antonio ha chiesto perdono a Noemi, cercando di spiegare le sue azioni e di ricucire il rapporto.