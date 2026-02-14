A C'è Posta per te Antonio chiede perdono a Noemi scriveva a un'altra vorrei morderti i piedi
Antonio ha partecipato a C’è Posta per Te il 14 febbraio dopo che sua moglie lo ha lasciato, scoprendo i messaggi che inviava a un’altra donna. La causa della rottura è stata la rivelazione di alcune chat in cui scriveva frasi come “vorrei morderti i piedi”. Durante la trasmissione, Antonio ha chiesto perdono a Noemi, cercando di spiegare le sue azioni e di ricucire il rapporto.
Antonio protagonista a C'è Posta per Te del 14 febbraio. Sua moglie lo ha lasciato dopo avere scoperto i suoi messaggi a un'altra donna. Lui si vuole far perdonare e giura di non averla mai tradita.🔗 Leggi su Fanpage.it
A C’è Posta per te Alessandro rifiuta l’incontro con sua madre: “Non provo niente per lei, ora ho un’altra mamma”
Alessandro rifiuta di incontrare sua madre, dichiarando di non provare più sentimenti per lei e affermando di averne un’altra.
Antonino tradisce la moglie 4 volte in 1 anno e a C’è Posta chiede ancora perdono, De Filippi: “Stai un po’zitto”
Nella puntata di C'è Posta per te andata in onda il 1 febbraio, Antonino si presenta in studio per chiedere scusa alla moglie Micaela.Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Il Volo a C’è Posta per Te - C'è posta per te Clip | Witty TV; C’è Posta per Te, stasera sabato 14 febbraio: le anticipazioni; Proposta di matrimonio a C'è posta per te, Giorgia regala il viaggio di nozze; Non deve elemosinare amore: i figli di Antonino a C’è posta per te fanno pace col padre ma non sono convinti.
Elisa ringrazia Clara a C’è posta per te 2026 dopo morte genitori: arriva Luca Argentero/ Sei la mia ancoraElisa ringrazia Clara a C'è posta per te 2026 dopo morte genitori: arriva la sopresa di Luca Argentero, lei: Sei la mia ancora ... ilsussidiario.net
C'è Posta Per Te, una proposta di matrimonio e fiumi di lacrime: cosa vedremo staseraLa nuova puntata del people show di Maria De Filippi torna questa sera, 14 febbraio 2026, con nuove storie: tutte le anticipazioni. libero.it
Proseguono i lavori per la stazione di posta a Sant’Antonio, un centro di accoglienza per le categorie più fragili. Pubblicato il bando per i "servizi ponte". Leggi l'articolo completo su #24live facebook