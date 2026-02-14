Il dottor Cardini, che ha compiuto 101 anni, continua a visitare i suoi pazienti ogni giorno, nonostante l’età avanzata. Da tempo, si sposta autonomamente con l’aiuto di un bastone e si sente in buona forma. La sua idea della morte? La paragona a un sonno tranquillo, sperando di non doverla affrontare presto. Ieri, ha celebrato il compleanno con una semplice torta e una candela simbolica, ma la sua giornata non è cambiata.

Ha festeggiato 101 anni ieri, ma la torta con l’unica candelina simbolica non ha fermato la sua routine. Anton Maria Cardini, per tutti “Toto”, ogni giorno siede ancora dietro la scrivania del suo studio medico di Trastevere, in un palazzo pieno di scale e androni, dove dal 1972 riceve pazienti, figli e nipoti di quelli che curava mezzo secolo fa. Medico infettivologo, Cardini si è raccontato in un’intervista al Corriere della Sera: “Vengo qui cinque mattine a settimana, se non piove e non fa troppo freddo”, racconta. L’amore per gli animali e il prezzo della longevità. Lucido, senza occhiali e spesso senza apparecchi acustici (“il primo paio me l’hanno mordicchiato i cani”, ammette ridendo), Cardini svela che la sua casa è animata non solo dai nipoti, ma da una piccola tribù: due bassotti e un gatto randagio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - "A 101 anni visito ancora i miei pazienti. Non tremo, non sbavo, cammino da solo con l'aiuto del bastone. La morte? Vuol dire addormentarsi. Almeno spero": la storia del dottor Cardini

