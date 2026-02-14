7 idee mozzafiato per una domenica fuoriporta non lontano da Milano

La terza domenica di febbraio, con il sole che torna dopo un sabato grigio, porta con sé l’opportunità di scoprire nuovi posti vicino a Milano. Per chi desidera uscire, abbiamo raccolto sette idee interessanti per una gita fuori porta. Tra queste, ci sono escursioni tra i boschi e visite a piccoli borghi, perfette per una giornata all’aperto.

La terza domenica di febbraio sarà accompagnata da ritorno del sole dopo questo sabato uggioso. Ecco dunque i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, tra le tante escursioni che si possono fare non lontano da Milano in questi giorni d'inverno. Qualche meta per trascorrere all'aperto un bel fine settimana in luoghi incantevoli. Una piccola guida per trovare panorami davvero mozzafiato anche in questa stagione con temperature ben al di sopra della media del mese. Per chi ama le camminate non troppo impegnative ma ricche di scorci suggestivi, il Monte Puscio con la Croce di Maiano è una meta perfetta per una gita fuori porta.🔗 Leggi su Milanotoday.it 7 percorsi mozzafiato per una domenica fuoriporta non lontano da Milano Il secondo fine settimana di febbraio porta una giornata di sole e invita a uscire. Ponte dell'Immacolata: 5 idee per una gita non lontano da Monza Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: 7 idee mozzafiato per una domenica fuoriporta non lontano da Milano; 7 idee per vivere un magico weekend di febbraio sul Lago di Como; Cosa fare domenica 15 febbraio 2026 a Parigi e nella regione Île-de-France: le spesso e idee per uscire; Dove andare a marzo al caldo: 7 mete da sogno per fuggire dall’inverno. Idee regalo firmate camomilla milano per festeggiare il giorno più romantico dell'anno! facebook