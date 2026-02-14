65enne in stampelle si rifiuta di dare denaro a Parma e viene rapinato ladro catturato | arresto lampo

A Parma, un uomo di 65 anni in stampelle è stato derubato perché si è rifiutato di dare soldi a un passante. Il ladro, approfittando del suo rifiuto, gli ha strappato la borsa e si è dato alla fuga. La polizia ha intercettato e fermato l’autore del furto poco dopo, portandolo in manette. Una donna è stata invece denunciata per ricettazione, perché trovata in possesso di oggetti rubati.

Eseguito un arresto e una denuncia a seguito di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella mattinata del 7 febbraio 2026 a Parma. Un cittadino marocchino, irregolare sul territorio nazionale, è stato fermato con l'accusa di rapina pluriaggravata ai danni di un uomo italiano di 65 anni con difficoltà motorie. Contestualmente, una donna italiana è stata denunciata per ricettazione dopo essere stata trovata in possesso di carte di credito appartenenti alla vittima. L'individuazione del responsabile Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'intervento è scaturito da una segnalazione relativa a una rapina avvenuta all'interno della stazione ferroviaria di Parma.