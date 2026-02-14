Radio Valentina Soverato compie 42 anni di attività, perché ha resistito alle sfide del tempo mantenendo fede alla sua missione di offrire musica e notizie ogni giorno. La radio, nata nel 1981, ha diffuso programmi locali e ha coinvolto intere generazioni di ascoltatori. Quest’anno, la redazione ha deciso di festeggiare con una maratona speciale in diretta, coinvolgendo anche alcuni ex conduttori.

Quarantadue anni di musica, informazione e compagnia quotidiana. Radio Valentina Soverato celebra oggi un traguardo importante: 42 anni di attività ininterrotta al fianco degli ascoltatori. Dal 1984 l’emittente calabrese entra nelle case, nelle auto e nelle giornate di intere generazioni, diventando un punto di riferimento nel panorama radiofonico locale. Un percorso costruito con passione, professionalità e un legame costante con il territorio. Se la radio è ancora oggi una presenza viva e riconosciuta, è soprattutto grazie alla fedeltà del pubblico. Un rapporto che negli anni si è trasformato in una vera e propria comunità, capace di crescere insieme alla voce che l’ha accompagnata tra canzoni, notizie, rubriche e momenti di intrattenimento. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - 42 anni di Radio Valentina Soverato: una storia che continua in diretta

Cinquant’anni fa nasceva Radio Alice, una radio bolognese che in poco più di un anno si trasformò in un simbolo del movimento del ’77.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Giornata mondiale della radio, dal segnale FM allo streaming: come si è evoluta; BRESCIA: IN MENO DI 24 ORE MUOIONO DUE PERSONE SENZA FISSA DIMORA IN VIA MILANO; Alicia Keys ed Eros Ramazzotti ospiti al Festival di Sanremo; Radio Alice, 50 anni in un podcast: Voci e memorie del 1977. Oggi staremmo sempre con i più deboli.

Radio Deejay: 44 anni di musica, intrattenimento e storie da raccontareIl 1° febbraio 1982 segna una data di riferimento per la storia della radio italiana: in quella giornata, a Milano, nasceva Radio Deejay, fondata da Claudio Cecchetto, allora giovane protagonista dell ... fm-world.it

La radio più influente della controcultura italiana durò poco più di un annoCinquant'anni fa a Bologna cominciarono le trasmissioni di Radio Alice, che si interruppero solo quando la polizia ne distrusse la sede ... ilpost.it

#Sanremo2026 I cantanti in gara NUOVE PROPOSTE Le giovani promesse al Festival della Canzone Italiana: Angelica Bove #RVS #RVSRadioValentina #NuoveProposte #SanremoGiovani facebook