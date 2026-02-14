14 febbraio San Valentino nella città più romantica | Firenze

Il 14 febbraio, Firenze si riempie di innamorati per festeggiare San Valentino, una tradizione che risale a oltre mille anni fa. La città si trasforma in un luogo speciale, con le coppie che passeggiano tra i ponti e i monumenti illuminati. Quest’anno, molte persone approfittano delle offerte nei ristoranti e nelle boutique per rendere la giornata ancora più indimenticabile.

Firenze, 14 febbraio 2026 - La festa di San Valentino, istituita nel 496 d.C. da Papa Gelasio I per cristianizzare i preesistenti riti pagani dei Lupercalia, celebra l'amore romantico. Secondo una leggenda il Santo riappacificò due innamorati, dopo aver richiamato attorno a loro uno stormo di piccioni tubanti. Secondo un’altra, donò la dote a una ragazza povera per permetterle di sposarsi. Oppure si dice abbia unito in matrimonio un soldato romano con una ragazza cristiana, violando il divieto e pagando con la vita. In ogni caso, San Valentino è da secoli considerato il patrono di questa ricorrenza celebrata nel mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il 14 febbraio si celebra San Valentino, perché il vescovo di Terni fu martirizzato in questa data nel 273, durante il regno dell’Imperatore Aureliano.

Sabato 14 febbraio, all'hotel Bristol di Vietri sul Mare, si terrà una notte romantica per San Valentino 2026.

