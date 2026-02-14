? LIVE! Lazio-Atalanta tutti gli aggiornamenti in diretta

La partita tra Lazio e Atalanta si gioca alle 18:00, e il motivo è la sfida tra due squadre in cerca di punti importanti. La Lazio schiera un modulo 4-3-3 con Provedel in porta e una linea difensiva composta da Marusic, Gila, Provstgaard e Tavares. La formazione ospite invece vede in campo i nerazzurri con il loro classico assetto tattico. I giocatori principali delle due squadre sono pronti a scendere in campo per portare a casa la vittoria.

Lazio-Atalanta (18:00). Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. All. Sarri A disp. Motta, Furlanetto, Hysaj, Patric, Luca Pellegrini, Belahyane, Rovella, Przyborek, Cancellieri, Dia, Ratkov Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Krstovic, Zalewski. All. Palladino A disp. Sportiello, Rossi, Kossounou, Hien, Kolasinac, Bellanova, Bakker, Musah, Pasalic, Kamaldeen, Raspadori, Scamacca Arbitro: Juan Luca Sacchi (sez. di Macerata)