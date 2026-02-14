? LIVE! Lazio-Atalanta 0-2 tutti gli aggiornamenti in diretta

L'Atalanta ha segnato due gol contro la Lazio, causando l’uscita anticipata di alcuni giocatori della squadra di casa. Al 41° minuto, Ederson ha realizzato un calcio di rigore, mentre Zalewski ha trovato la rete al 60°. La Lazio schiera un modulo 4-3-3 con Provedel tra i pali e diversi cambi in panchina, tra cui Patric e Rovella.

Lazio-Atalanta 0-2. Marcatori: 41? rig. Ederson, 60? Zalewski Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila (46? Patric), Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi (67? Rovella), Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin (67? Ratkov). A disp. Motta, Furlanetto, Hysaj, Pellegrini, Belahyane, Przyborek, Farcomeni, Cancellieri, Dia. All. Sarri Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini (46? Kossounou), Djimsiti, Ahanor (24? Kolasinac); Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic (46? Raspadori), Krstovic, Zalewski (69? Kamaldeen). A disp. Sportiello, Rossi, Hien, Bellanova, Bakker, Musah, Pasalic, Scamacca.