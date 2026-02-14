? LIVE! Lazio-Atalanta 0-0 tutti gli aggiornamenti in diretta

La partita tra Lazio e Atalanta si gioca in un momento di grande attesa, con entrambe le squadre che cercano punti importanti in classifica. La Lazio, schierata con un modulo 4-3-3, prova ad attaccare fin dai primi minuti, mentre l’Atalanta si difende compatta cercando di sfruttare le ripartenze. Finora, il punteggio rimane sullo 0-0 e le occasioni da gol sono poche. Provedel e i difensori della Lazio si impegnano a respingere le incursioni avversarie.

Lazio-Atalanta 0-0. Marcatori: – Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. A disp. Motta, Furlanetto, Hysaj, Patric, Pellegrini, Belahyane, Rovella, Przyborek, Farcomeni, Cancellieri, Dia, Ratkov. All. Sarri Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Krstovic, Zalewski. A disp. Sportiello, Rossi, Kossounou, Hien, Kolasinac, Bellanova, Bakker, Musah, Pasalic, Kamaldeen, Raspadori, Scamacca. All. Palladino Arbitro: Sacchi Ammoniti: Scalvini (10?) per gioco falloso Espulsi: – Note: – Gli aggiornamenti in diretta.🔗 Leggi su Bergamonews.it

La partita tra Lazio e Atalanta si gioca alle 18:00, e il motivo è la sfida tra due squadre in cerca di punti importanti.

ATALANTA-LAZIO - SERIE A

