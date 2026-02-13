Zoe Trinchero uccisa a Nizza Monferrato parla la mamma | Mi sto torturando per non averle detto torna a casa Non esiste perdono

Mariangela Auddino, madre di Zoe Trinchero, ha raccontato di sentirsi distrutta dopo la tragica morte della figlia, avvenuta quando Alex Manna l’ha uccisa e abbandonata in un canale a Nizza Monferrato tra il 6 e il 7 febbraio. La donna rivela di rimuginare sul fatto di non averle detto “torna a casa” quella sera e di non riuscire a perdonare l’assassino. La rabbia e il dolore la attanagliano, e per ora, non riesce a trovare spazio per il perdono.

« Non esiste perdono. Almeno io ora non lo concepisco». A parlare per la prima volta è Mariangela Auddino, mamma di Zoe Trinchero, la 17enne uccisa e gettata in un canale da Alex Manna, la notte tra il 6 e il 7 febbraio, a Nizza Monferrato. «Non voglio cercare altri colpevoli, se non l’unico che ha scelto di portarmela via. A me, al suo papà, alle sue sorelline, ad Andrea, alla nostra famiglia e agli amici», afferma in un audio diffuso dai legali che assistono la famiglia, Fabrizio Ventimiglia e Marco Giannone. «Le ho trasmesso il valore dell’amicizia e della verità – prosegue -. Le ho insegnato a dire no quando non voleva qualcosa, a difendersi da un bullo, a sostenere i più deboli.🔗 Leggi su Open.online

Mariangela Auddino, madre di Zoe Trinchero, si tormenta per non averle chiesto di tornare a casa quella sera, perché Zoe odiava la violenza.

Mariangela Auddino, madre di Zoe Trinchero, ha inviato un audio pieno di dolore in cui confessa di tormentarsi per non aver insistito affinché sua figlia tornasse a casa quella sera, consapevole del suo odio per la violenza.

