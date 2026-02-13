Zoe Saldana ha iniziato a versare un contributo economico mensile alla famiglia di James Van Der Beek, dopo che l’attore ha rivelato di aver affrontato una difficile battaglia contro il COVID-19 e le sue complicanze. La decisione dell’attrice nasce dal desiderio di aiutare i figli di Van Der Beek, che sono stati profondamente colpiti dalla malattia del padre e ora vivono in condizioni di maggiore incertezza. Un dettaglio che distingue questa vicenda è la regolarità con cui Saldana ha iniziato a sostenere la famiglia, anche senza aver mai avuto rapporti pubblici con loro prima.

Con un contributo economico mensile, l’attrice Zoe Saldana ci ha tenuto a mostrare tutta la sua vicinanza alla famiglia di James Van Der Beek, scomparso l’11 febbraio all’età di 48 anni. Non ci ha pensato due volte Zoe Saldana. L’attrice è stata tra le prime star a mobilitarsi e sostenere economicamente la famiglia di James Van Der Beek, dopo la scomparsa del collega l’11 febbraio all’età di 48 anni. La notizia della sua morte ha infatti provocato un’ondata di affetto e di aiuti concreti nei confronti della moglie di James, Kimberly Van Der Beek e dei sei figli. A riportare la notizia è il settimanale People, che ha rivelato l’intenzione da parte dell’attrice di contribuire con una donazione mensile di 2. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Zoe Saldana sostiene la famiglia di James Van Der Beek con un contributo economico mensile

Approfondimenti su zoe saldana

Zoe Saldana ha deciso di sostenere la famiglia di James Van Der Beek con un contributo mensile, dopo aver appreso della tragica morte dell’attore di Dawson’s Creek.

Zoe Saldana si prenderà cura dei figli di James Van Der Beek, versando un contributo mensile per il loro sostegno, dopo la morte improvvisa dell’attore avvenuta mercoledì 11 febbraio 2026, a soli 48 anni, a causa di una grave forma di tumore al colon che lo aveva debilitato negli ultimi anni.

Ultime notizie su zoe saldana

Zoe Saldana ha scelto di sostenere la famiglia di James Van Der Beek con un contributo mensileL'attrice statunitense non è stata ferma a guardare. A poche ora dalla notizia della morte della star di Dawson's Creek si è attivata per sostenere i figli e la moglie di James Van Dee Beek, conferman ... vanityfair.it

Steven Spielberg dona 25mila dollari per la famiglia di James Van Der Beek, da Zoe Saldana arriva un contributo mensile. Gara di solidarietà da HollywoodIl regista e altri vip contribuiscono alla raccolta fondi per sostenere la famiglia dell'attore di Dawson's Creek scomparso a 48 anni ... ilfattoquotidiano.it

Rassegna - VENERDÌ AL PICCOLO Venerdì 13 febbraio, ore 21:15 EMILIA PERÉZ Con Karla Sofía Gascón, Zoe Saldana, Selena Gomez Regia di Jack Audiard | 2024 | Messico, Francia Durata 132 minuti Città del Messico, una giovane praticante in un - facebook.com facebook