Zelenskiy says he visited joint Ukrainian-German drone production

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha visitato venerdì un impianto di produzione di droni realizzato in collaborazione tra Ucraina e Germania, dove ha assistito alla consegna del primo esemplare di droni avanzati destinati alle forze armate ucraine.

KYIV, Feb 13 (Reuters) - Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy said on Friday he had visited a joint Ukrainian-German drone production facility and received the first jointly made attack drone. “Ukraine has long worked to open coproduction lines in Europe. And today — this line is operational. First in Germany. This is a real result. Overall, by the end of the year we will open 10 joint ventures producing Ukrainian drones,” he said on X. “L’Ucraina lavora da tempo per aprire linee di coproduzione in Europa. E oggi questa linea è operativa. La prima in Germania. Si tratta di un risultato concreto. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Zelenskiy says he visited joint Ukrainian-German drone production Approfondimenti su ukrainian german 55,000 Ukrainian soldiers killed on battlefield, Zelenskiy tells French TV Il presidente ucraino ha rivelato che circa 55. Ukraine’s top commander says Russia plans big boost in drone production Il comandante militare ucraino ha dichiarato che la Russia sta aumentando significativamente la produzione di droni, senza manifestare interesse per negoziati di pace. Trump speaks after U.S. says it captured Venezuelan President Maduro in military strike "Achtung Feundliche Stellung, Ukrainian Front 1943" Kit Miniart in 1/35 by Alberto Bertoni. Master Miniatures Modena - facebook.com facebook