Zelenskiy meets Iranian opposition figure Pahlavi

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha incontrato Reza Pahlavi, il figlio dell’ultimo shah di Iran, durante una visita a Kyiv. Zelenskiy ha confermato che l'incontro si è concentrato sulle possibili alleanze contro i regimi autoritari e sulla situazione politica in Iran. Pahlavi, che vive in esilio, ha recentemente preso parola pubblicamente contro il governo di Teheran, sostenendo i movimenti di protesta nel suo paese. La discussione è avvenuta in un momento in cui l’Ucraina cerca supporto internazionale per affrontare l’aggressione russa.

KYIV, Feb 13 (Reuters) - President Volodymyr Zelenskiy said he held a meeting with Reza Pahlavi, the exiled son of Iran’s last shah and a prominent voice in the oppositio. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Zelenskiy meets Iranian opposition figure Pahlavi Approfondimenti su zelenskiy meets Wife of detained Uganda opposition figure says husband sick, condition worrying La moglie di Kizza Besigye ha riferito che il leader dell’opposizione ugandese si trova in condizioni di salute preoccupanti dopo aver accusato malori durante la detenzione. Trump meets with Honduran president Asfura Donald Trump ha incontrato il presidente dell’Honduras, Nasry Asfura, a Palm Beach. Trump says Zelenskyy is holding up Ukraine peace deal, Putin is ready