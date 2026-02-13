Zbigniew Herbert la parola contro la menzogna della storia traduzione di Annalisa Carlevaro

Zbigniew Herbert, poeta polacco e uno degli autori più rispettati del Novecento europeo, ha dedicato molte delle sue opere a sfidare la menzogna della storia, evidenziando come spesso le narrazioni ufficiali nascondano la verità sotto una coltre di retorica ideologica. La sua scrittura, caratterizzata da un equilibrio tra rigore etico e lucidità razionale, si distingue per il modo in cui smaschera le mistificazioni storiche, spingendo i lettori a riflettere su come la memoria collettiva venga modellata. La traduzione di Annalisa Carlevaro mette in luce la forza di questo messaggio, rendendo

Poeta polacco, uno degli esponenti più autorevoli del Novecento europeo. La sua scrittura si fonda su un equilibrio teso tra rigore etico, lucidità razionale e una profonda diffidenza verso ogni forma di retorica ideologica. Segnato dall'esperienza del totalitarismo e della guerra, Herbert rifiuta sia il lirismo intimistico puro sia l'enfasi propagandistica. Sceglie una parola sobria, ironica e insieme tragica, una parola che si fa strumento di resistenza morale per dire l'orrore della storia e per rendere comprensibile il vero in un'epoca di menzogna. Orrore che si ripete oggi come ieri, in una Polonia che può essere ovunque.