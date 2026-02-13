Zarco ha sorpreso tutti dichiarando di aver saputo che Quartararo sarebbe interessato a trasferirsi sulla Honda nel 2027, un’ipotesi che ha scatenato discussioni tra gli appassionati. La notizia, rivelata durante un’intervista, si distingue perché Zarco ha menzionato di aver ricevuto questa informazione direttamente da fonti vicine a Quartararo, lasciando intendere che il mercato delle MotoGP potrebbe cambiare volto nei prossimi anni.

Nel panorama della MotoGP si delineano scenari interessanti per il futuro: due piloti francesi potrebbero condividere una Honda nel 2027, con dinamiche contrattuali e sviluppi tecnici che meritano attenzione. Johann Zarco è legato a LCR e la possibilità di un rinnovo con il costruttore appare probabile, mentre si susseguono indicazioni che Fabio Quartararo possa entrare nel team ufficiale nel lungo periodo. Zarco ha dichiarato di non avere certezze sull’annuncio ufficiale e di attendere comunicazioni formali, aprendo spazio a eventuali colpi di scena. È stata nota, inoltre, la sorpresa per l’interesse di Quartararo verso un marchio giapponese, in un contesto in cui il campione del mondo del 2021 ha attraversato stagioni complesse con la Yamaha. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Zarco sorpreso 'interesse di Quartararo per la Honda

Approfondimenti su zarco sorpreso

La Honda ha confermato di essere interessata a Fabio Quartararo.

La notizia ha fatto il giro del paddock: Fabio Quartararo sta per lasciare Yamaha e passare in Honda.