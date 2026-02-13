Uno screenshot trapelato mostra il nuovo Xiaomi 18, evidenziando una forte somiglianza con l’iPhone e alimentando i sospetti sulla sua innovazione. La foto, diffusa sui social, rivela dettagli sul design e suggerisce che il lancio potrebbe avvenire entro la fine dell’anno.

Questo testo sintetizza le indiscrezioni sul prossimo modello di casa Xiaomi, enfatizzando design, specifiche e tempistiche senza conferme ufficiali. Le novità emerse indicano importanti aggiornamenti, soprattutto nel comparto fotografico, nella gestione dell’energia e nell’esperienza software, mantenendo una posizione cauta rispetto alle fonti non confermate. xiaomi 18: leak sul design e ispirazione iphone 16 pro. Il render attribuito a una fonte cinese mostra un retro caratterizzato da una configurazione a tripla fotocamera allineata nell’angolo in alto a sinistra, con una isola rialzata e un LED flash integrato. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Xiaomi 18 anteprima primo sguardo render trapelato e somiglianza con iphone

L'iPhone 18 potrebbe rappresentare il primo modello pieghevole della storia Apple, suscitando grande interesse tra gli appassionati e gli analisti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

¡Xiaomi 18 Pro! Ay mi madre el BICHO

Iniziano i rumor sullo Xiaomi 18: display più grande e comparto fotografico aggiornatoArrivano i primi rumor sul futuro Xiaomi 18. Lo smartphone potrebbe essere leggermente più grande rispetto al predecessore e avere un comparto fotografico aggiornato con un nuovo teleobiettivo perisco ... hwupgrade.it

Xiaomi 18 Pro potrebbe infrangere un altro record fotograficoIl prossimo Xiaomi 18 Pro potrebbe infatti essere il primo smartphone a montare una fotocamera frontale da ben 100 MP, un dato che segnerebbe un primato assoluto per il settore mobile. gizchina.it

Anteprima XIAOMI 17 ULTRA. TOP CAMERAPHONE! (e arriva in Italia!!) Ho appena avuto l'opportunità di testare il nuovo Xiaomi 17 Ultra, un vero game changer nel campo dei cameraphone, destinato a sfidare i colossi come Apple e Samsung. In questo - facebook.com facebook