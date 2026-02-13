La vendita dei biglietti per Wrestlemania procede lentamente a causa dei costi elevati, anche se i prezzi non scendono. La richiesta rimane bassa, e molti fan si lamentano dei prezzi troppo alti, spesso superiori ai 300 euro per i posti migliori. Da quando TKO ha acquisito la WWE, i costi dei biglietti sono aumentati costantemente, rendendo difficile partecipare all’evento anche per gli appassionati più fedeli.

Non è una novità che i prezzi dei biglietti per la WWE siano in aumento da anni, in particolare da quando TKO ha preso il controllo. Questi prezzi hanno raggiunto nuovi massimi in vista di WrestleMania 42, e la WWE potrebbe aver finalmente trovato il limite di ciò che i fan sono disposti a pagare. Si dice che le vendite dei biglietti per lo show di quest’anno siano basse, ma nonostante ciò, la WWE rimane intenzionata a non cedere sui prezzi. Secondo WrestleVotes Radio di Fightful Select, questa settimana la WWE ha tenuto una riunione multidipartimentale a causa del ritardo nelle vendite dei biglietti per WrestleMania rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: “La vendita dei biglietti per Wrestlemania procede a rilento, ma i prezzi non calano”.

