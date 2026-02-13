WWE | Jazz ritorna nella federazione con un nuovo ruolo

Jazz, la famosa wrestler, ha deciso di tornare in WWE dopo aver lasciato il ring da diversi anni. La sua scelta deriva dalla volontà di contribuire alla crescita della categoria femminile, portando la sua esperienza come commentatrice e allenatrice. La sua presenza si farà sentire già nelle prossime settimane, quando parteciperà a vari eventi e sessioni di formazione.

Belle notizie in casa WWE: la leggenda Jazz, da sempre nome di primo piano per quanto riguarda il wrestling femminile, è tornata nella federazione per ricoprire un nuovo ruolo a tempo pieno. L'ex campionessa WWE ha annunciato il nuovo incarico attraverso un post sul suo profilo Instagram. Il nuovo incarico di Jazz in WWE. A quanto riferito dalla stessa Jazz, la donna è entrata a far parte dello staff della compagnia, in particolare è entrata nel gruppo degli allenatori del Performance Center di Orlando. Ciò significa che la leggenda femminile lavorerà a strettissimo contatto con i talenti di NXT.