Firenze, 13 febbraio 2026 – La Questura ha disposto la chiusura temporanea di tutti i contenitori stradali lungo il percorso di “Wish Parade 2026”, la manifestazione con corteo prevista per domani, sabato 14 febbraio, per motivi di sicurezza e ordine pubblico.

Firenze, 13 febbraio 2026 – Plures Alia informa che, su indicazione della Questura e per motivi di sicurezza, in occasione della manifestazione con corteo “Wish Parade 2026” organizzata per domani, sabato 14 febbraio, si procederà alla chiusura di tutti i contenitori stradali lungo il percorso del corteo. Il corteo è, come spiegato dagli organizzatori, “contro sgomberi, repressione, guerra. Arte e cura che resistono”. L’itinerario. Le zone coinvolte sono quelle di piazza Massimo d’Azeglio (dove ci sarà il concentramento iniziale alle 11.30), via della Colonna, piazza Santissima Annunziata, via dei Servi, via degli Alfani, via Camillo Cavour e piazza San Marco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Wish Parade, la manifestazione a Firenze. Itinerario e chiusura temporanea dei contenitori stradali

