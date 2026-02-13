Wish Parade 2026 chiusi i contenitori stradali lungo il percorso del corteo

Per garantire la sicurezza durante la Wish Parade 2026, la Questura ha deciso di chiudere i contenitori stradali lungo il percorso del corteo, previsto per domani, sabato 14 febbraio. La decisione è stata presa dopo aver ricevuto indicazioni precise per evitare eventuali incidenti o disagi. La chiusura riguarda tutte le zone di raccolta dei rifiuti lungo il tragitto, che sarà più sicuro e libero da ostacoli durante la manifestazione.

Le aree interessate dal provvedimento sono piazza Massimo d’Azeglio, via della Colonna, piazza Santissima Annunziata, via dei Servi, via degli Alfani, via Camillo Cavour e piazza San Marco. In questa zona la chiusura scatterà alle 9 del mattino e resterà in vigore fino a cessate esigenze. Il concentramento iniziale del corteo è previsto alle 11.30 in piazza Massimo d’Azeglio. Per ridurre i disagi ai residenti e limitare le ripercussioni sui servizi di raccolta, Plures Alia invita gli utenti delle zone coinvolte a utilizzare le postazioni situate nelle aree limitrofe. Le postazioni sono dotate di contenitori per la raccolta differenziata dei vari materiali: organico (scarti di cibo, sfalci, verde e potature), imballaggi (plastica, metalli, polistirolo e tetrapak), vetro, residuo non differenziabile, cioè i rifiuti non riciclabili che non rientrano nelle altre frazioni.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Approfondimenti su wish parade Wish Parade, la manifestazione a Firenze. Itinerario e chiusura temporanea dei contenitori stradali Firenze, 13 febbraio 2026 – La Questura ha disposto la chiusura temporanea di tutti i contenitori stradali lungo il percorso di “Wish Parade 2026”, la manifestazione con corteo prevista per domani, sabato 14 febbraio, per motivi di sicurezza e ordine pubblico. Sant’Agata 2026: viabilità regolamentata e pulizia straordinaria lungo il percorso del Fercolo Il Comune di Catania ha annunciato alcune modifiche alla viabilità in vista della processione di Sant’Agata del 2026. Ultime notizie su wish parade Supermercati chiusi di domenica nel 2026, la spesa sarà più conveniente?La grande distribuzione chiude un 2025 in affanno. Volumi di vendita in calo, margini sotto pressione, costi da limare. E adesso Coop lancia una proposta destinata a far discutere: supermercati chiusi ... quifinanza.it Rock celebration Pink Floyd “Wish you were here” - facebook.com facebook #Prog Tribute Band live in #Italia #oggi #6febbraio: #PinkFloyd Wish You Were Here and The Dark Side of the Moon a #Torino, Symphonika on the Rock a #Cremona e Mercury Legend - Queen Forever The Show ad #Asti #Queen #QueenBand - BIGLIETTI Q x.com