Wine Paris cresce ai produttori italiani la fiera parigina piace sempre di più

Wine Paris cresce, e tra i produttori italiani si fa sempre più strada l’idea di considerarla una tappa fondamentale per espandersi nel mercato europeo. Marco Rossi, viticoltore di Bolzano, ha deciso di partecipare alla fiera per la prima volta quest’anno, attirato dall’opportunità di incontrare distributori francesi e internazionali in un ambiente più compatto e meno affollato rispetto ad altre fiere.

Wine Paris: L'Italia del Vino Trova la Sua Nuova Casa. Parigi si conferma sempre più il cuore pulsante del vino europeo, attirando un numero crescente di produttori italiani che vedono nella fiera Wine Paris un'alternativa strategica alla storica ProWein di Düsseldorf. Con oltre 1.350 espositori italiani, l'ultima edizione, conclusasi l'11 febbraio al centro espositivo di Porte de Versailles, segna un cambio di passo per il settore, spinto da efficienza logistica, costi competitivi e un pubblico internazionale di alto livello. Un Esodo Italiano: Perché Parigi Attira i Produttori. Il cambiamento in atto non è semplicemente una questione di numeri, ma di percezione.