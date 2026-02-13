Wine Enthusiast ha aperto uno store a New York

Wine Enthusiast ha aperto uno store a New York, puntando a offrire accessori e attrezzature per la conservazione e il servizio del vino, in un momento in cui il “Dry January” non ha frenato la richiesta di prodotti collegati alla cultura del vino.

«Dry January? Non ha avuto nessun effetto sul nostro business. Anzi, visto che non vendiamo vino, ma tutto quello che serve per conservarlo e servirlo, il "Gennaio Secco" è stato un buon mese per pensare a un servizio di bicchieri o a una cantinetta, per non farsi trovare impreparati all'arrivo di febbraio alla fine dell'astinenza alcolica». Questo è il racconto di Erika Strum Silberstein, presidente di Wine Enthusiast Commerce che da pochi mesi ha aperto uno store a Soho. Wine Enthusiast è una delle riviste più importanti del mondo assieme a Wine Spectator (entrambe americane), nate entrambe molti anni fa (Spectator nel 1976, Enthusiast come catalogo nel 1979 ma la rivista è del 1988).