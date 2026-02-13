WHO prequalifies new polio vaccine to boost global outbreak response

La World Health Organization ha annunciato venerdì di aver prequalificato un nuovo tipo di vaccino orale contro il polio, l’nOPV2, per rafforzare la risposta alle recenti epidemie. La decisione arriva in un momento in cui i casi di poliovirus di tipo 2 sono in aumento in alcune regioni, e l’Organizzazione spera che questa nuova versione del vaccino possa accelerare gli sforzi di immunizzazione. A differenza delle precedenti, questa formulazione mira a ridurre i rischi di ricostituzione del virus selvaggio, offrendo una protezione più sicura e duratura.

BENGALURU, Feb 13 (Reuters) - The World Health Organization said on Friday it had prequalified another novel oral polio vaccine type 2 (nOPV2), a step it said would speed efforts to eradicate the disease. Prequalification certifies that the vaccine meets international standards for quality and safety, allowing U.N. agencies such as UNICEF to buy and distribute it for immunization campaigns. The nOPV2 shot is designed to be more genetically stable than older oral polio vaccines, lowering the risk of triggering new outbreaks while helping to stop transmission, the WHO said. The move follows a pledge by global leaders in December to provide $1.