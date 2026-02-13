Welfare la stretta di mano Comuni sindacati e Usl | Patto per il benessere

All’ospedale di Cona, i rappresentanti di Comuni, sindacati e Usl hanno firmato il nuovo protocollo di relazioni sindacali Ctss, che rinnova l’accordo avviato nel 2018. La firma arriva in un momento in cui le parti vogliono rafforzare il confronto su questioni legate al benessere sociale e sanitario, al centro di un patto regionale aggiornato proprio in questi giorni. Un dettaglio che distingue questa firma è la partecipazione di tutte le sigle sindacali aderenti, che hanno insistito sulla necessità di dialogo continuo per migliorare i servizi.

E’ stato siglato, all’ ospedale di Cona, il rinnovo del protocollo di relazioni sindacali Ctss, attivo dal 2018, che rappresenta la volontà delle parti di proseguire il confronto su materie a rilevanza socio sanitaria, con i sindacati aderenti al patto regionale per il lavoro e il clima, ora in via di aggiornamento. L’accordo è stato firmato dal presidente della Ctss Fabio Tosi (sindaco di Fiscaglia), della direzione generale delle Aziende sanitarie, dai presidenti dei comitati di distretto (il sindaco di Ferrara Alan Fabbri rappresentato dall’assessore Cristina Coletti, il sindaco di Cento Edoardo Accorsi e la sindaca di Codigoro Alice Zanardi che è stata rappresentata dal vicesindaco Francesco Fabbri) e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

