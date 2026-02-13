Weekend di San Valentino con allerta meteo

Il bel tempo di venerdì 13 febbraio, con il sole e le alte temperature, si scontrò con il maltempo previsto per il weekend di San Valentino. La sera, molte persone si prepararono a festeggiare, ignare delle piogge intense e delle bufere che si avvicinavano. Le previsioni meteo annunciavano forti temporali e venti forti, costringendo molte coppie a cambiare i loro programmi.

Il sole e la temperatura mite di venerdì 13 febbraio, dopo giorni di piogge e nebbie, non lascai presagire quello che ci attende per il fine settimana “di San Valentino". Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 16mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1666m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. A Bologna dopodomani cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, è previsto 1mm di pioggia.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Il maltempo colpisce l’Abruzzo nel weekend di San Valentino a causa di un'ampia perturbazione in arrivo, che porta piogge intense e venti forti.

Un fronte di temporali e raffiche di vento ha colpito la zona di Caserta, provocando disagi e allertando le autorità.

METEO – Ciclone di San Valentino | Allerta Piogge e Forti Venti

E quest'anno, che si fa (e dove si va) a San Valentino?; Cosa fare il weekend di San Valentino nelle Langhe; Weekend di San Valentino 2026 in Lombardia: dove l'amore si celebra tra laghi, musei e piazze storiche; Le sagre di gusto da non perdere nel weekend di San Valentino.

San Valentino e carnevale, che coppia. A Fano un weekend tra Gran Galà al Teatro e musica in piazza con RTLUn fine settimana all’insegna del Carnevale e dell’Amore: Fano si accende con Fano di Cuore con un doppio appuntamento che ... msn.com

San Valentino: per 3 italiani su 4 il regalo ideale è un weekend culturale, ma budget resta contenutoIndagine Impresa Cultura Italia-Confcommercio: esperienze battono oggetti, decisivi pacchetti chiari e flessibilità. Nel 2025 2 italiani su 5 hanno fatto week end culturali. giornaledellepmi.it

