Weekend con tempo stabile esplodono le temperature

Il fine settimana a Milano si apre con un clima stabile e temperature in forte aumento. Dopo giorni di pioggia e nuvole, il cielo si schiarisce e il sole domina le giornate. Le temperature massime saliranno fino a 15°C, portando un'aria di primavera anticipata che farà dimenticare il freddo degli ultimi giorni. Questo rapido rialzo termico è dovuto all’arrivo di correnti più calde provenienti dal Nord Africa, che stanno spazzando via il maltempo. Un’accelerazione che si fa sentire anche nelle strade, con i cittadini che già si godono le prime ore di sole.

Da sabato pomeriggio cieli sereni e massime intorno ai 15° C. Allerta vento forte fino alle 10 di venerdì "Esplodono" le temperature. Nel weekend il cielo sarà in graduale miglioramento e al sole farà seguito un netto rialzo delle massime, che arriveranno fino a 15° C. In vigore fino alle 10 di venerdì 13 febbraio un'allerta di colore giallo (criticità ordinaria) per vento forte. Per la giornata di oggi, 1302, è previsto dal mattino flusso settentrionale stabile con ampie schiarite e venti in attenuazione. Dal pomeriggio previsto avvicinamento di un sistema depressionario di origine atlantica che darà le prime deboli precipitazioni in serata su settori occidentali e rilievi alpini, partendo da sud (accumuli di 0-5 mm6h, fino a 10 mm6h in Appennino).