Vonn il video dall’ospedale | Domani un’altra operazione

Lindsey Vonn ha annunciato via social che domani si sottoporrà a un’altra operazione, dopo aver subito una caduta violenta durante la discesa libera di Milano Cortina 2026 e essere stata ricoverata a Treviso. La campionessa di sci ha pubblicato un video dall’ospedale, mostrando i preparativi per l’intervento e spiegando che le avranno bisogno di intervenire ancora una volta per risolvere le complicazioni emerse.

(Adnkronos) – "Domani ci sarà un'altra operazione". Lindsey Vonn, ricoverata a Treviso dopo la rovinosa caduta nella discesa libera di Milano Cortina 2026, con un video fa il punto sulle sue condizioni. La 41enne fuoriclasse statunitense è stata sottoposta a 2 interventi per le fratture alla gamba sinistra. Il recupero prevede altre operazioni, come spiega l'atleta. "Grazie a tutti coloro che mi mandano messaggi, lettere, peluche. Tutto questo è bellissimo, mi ha aiutato molto. Sono stati giorni difficili in ospedale, ricomincio a sentirmi me stessa ma davanti a me ho una strada molto lunga", esordisce l'americana.