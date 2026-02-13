Lindsey Vonn ha lasciato l'ospedale dopo aver subito una caduta durante la discesa libera ai Giochi di Milano Cortina. La sciatrice ha spiegato di aver passato giorni difficili e di dover affrontare altri due interventi chirurgici. La sua prognosi resta riservata, ma la sua voce trasmette determinazione nonostante il dolore.

Le parole di Lindsey Vonn dall'ospedale a cinque giorni dalla terribile caduta nella discesa libera dei Giochi di Milano Cortina. La sciatrice americana Lindsey Vonn aggiorna così i tifosi dopo la caduta di Cortina che ha probabilmente posto fine alla sua carriera: "Ciao ragazzi, volevo darvi un piccolo aggiornamento e dirvi grazie di cuore a tutti quelli che mi hanno mandato fiori, lettere e persino squali di peluche. È stato davvero bellissimo e mi ha aiutato tantissimo. Gli ultimi giorni in ospedale sono stati piuttosto difficili. Finalmente sto iniziando a sentirmi un po’ più me stessa, ma ho ancora una strada lunga, molto lunga davanti a me. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Vonn dall'ospedale: "Giorni duri, dovrò fare altri due interventi"

Lindsey Vonn lascia l’ospedale e annuncia di dover affrontare altri interventi.

Lindsey Vonn ha annunciato sui social di aver subito un altro intervento e di essere ancora lontana dal sogno olimpico.

