Volontà ossessiva di controllare la vita della ex condannato per stalking e violenza

L’uomo è stato condannato a tre anni di carcere perché perseguitava la ex ragazza, cercando di controllarla in ogni modo. La sua ossessione si è manifestata attraverso continue minacce e comportamenti violenti, anche dopo la fine della relazione. La donna ha raccontato di aver vissuto nel terrore, ricevendo messaggi e telefonate anche di notte, e di aver deciso di denunciarlo per paura.

In tribunale un lungo elenco di aggressioni, appostamenti, messaggi e anche un tentativo di rapimento, che avevano reso impossibile la vita alla vittima Tre anni di reclusione per una storia di persecuzioni e violenze iniziate dopo la fine di una relazione sentimentale. I giudici della Corte d’appello hanno confermato la condanna nei confronti di un uomo accusato di atti persecutori aggravati nei confronti della sua ex compagna, costretta a vivere in un quadro fatto di paura, controllo ossessivo e aggressioni. La vicenda inizia con la fine della convivenza tra l'imputato e la persona offesa.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Un episodio di gelosia ossessiva ha portato all’arresto di un uomo, accusato di minacce e violenza nei confronti dell’ex fidanzata.

