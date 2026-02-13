Volley Serie C e D Everton a caccia di punti a Carpi Jovi-Parma | altro match salvezza

Everton si prepara a giocare a Carpi contro una squadra che lotta per evitare la retrocessione, puntando a conquistare punti importanti per risalire la classifica. La partita di questa sera si inserisce in un fine settimana ricco di impegni per i campionati regionali di pallavolo, con quattro match in programma, mentre ieri si è disputato il derby di Serie D maschile tra Naytes Vaneton Interclays e Terre Matildiche, che ha attirato l’attenzione degli appassionati locali.

Campionati regionali di pallavolo sempre con diverse gare infrasettimanali con quattro partite previste per stasera, mentre già ieri è andato in scena il derby di Serie D maschile tra la Naytes Vaneton Interclays e le Terre Matildiche. Questa sera ci sono due gare di Serie C maschile: il Volley Scandiano (ultimo a 3 punti) ospita il Fiorano (18) alla palestra di via Longarone dalle 21,15, in un confronto sicuramente complicato. Più accessibile, ma senza fattore casalingo, il match che alle 21 vede l'Everton sul parquet della Mondial Carpi, due formazioni appaiate a 12 punti ed entrambe desiderose di togliersi dalle zone più calde del campionato.