Moonaciè ha pubblicato oggi “Vocca Salata”, il suo nuovo singolo che anticipa l’album d’esordio “Figl’ d’’a luna”, disponibile su tutte le piattaforme digitali.

“Vocca Salata”: Moonaciè pubblica il nuovo singolo che anticipa l’album d’esordio “Figl’ d’’a luna”. È disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali “Vocca Salata”, il nuovo singolo di Moonaciè e secondo estratto da Figl’ d’’a luna, l’album d’esordio in uscita la prossima primavera. Una ballad intensa, essenziale e profondamente evocativa, che conferma la direzione intima e coerente del progetto artistico del cantautore campano. Una ferita che parla in silenzio. “Vocca Salata” nasce da ciò che resta quando una storia finisce davvero. Non il fragore della rottura, ma il silenzio che segue. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

