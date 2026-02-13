Vivere sulla Luna? Sarà possibile grazie all’atmosfera terrestre

Gli scienziati hanno scoperto che vivere sulla Luna potrebbe diventare realtà, grazie a un flusso continuo di sostanze volatili provenienti dalla Terra e trasportati dal nostro campo magnetico. In particolare, le simulazioni indicano che alcune particelle di atmosfera terrestre raggiungono regolarmente il satellite, creando una specie di atmosfera temporanea. Questa scoperta, pubblicata da LE VOCI DI DENTRO, apre nuove possibilità per future colonie lunari.

Simulazioni suggeriscono la presenza di un flusso continuo di sostanze volatili dalla Terra alla Luna, facilitato dal nostro campo magnetico A prima vista, le prospettive non sembrano rosee: la superficie lunare, brulla e polverosa, non dà certo l’idea di essere ricca di sostanze utili allo scopo. Eppure la regolite — questo il nome dato a polvere, rocce frantumate e altri simili detriti che ricoprono il suolo del nostro satellite — va ben oltre le apparenze. Campioni riportati sulla Terra negli anni 70 del secolo scorso dagli astronauti delle missioni Apollo rivelano, infatti, che essa contiene sostanze volatili quali acqua, anidride carbonica, elio, argon e azoto in quantità sorprendentemente elevate. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

