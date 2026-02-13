Visit Italy risponde a FdI | Il premio Luminous destinations basato su criteri pubblici

Visit Italy ha risposto a FdI, spiegando che il premio “Luminous destinations” assegnato alla sindaca Chiara Frontini rappresenta un riconoscimento basato su criteri pubblici e trasparenti. La premiazione, avvenuta a Viterbo, ha suscitato polemiche perché alcuni politici hanno contestato la scelta di premiare una città che, secondo loro, non avrebbe ancora raggiunto pienamente gli standard di sostenibilità e accoglienza. Tra le accuse, si evidenzia la mancanza di dati ufficiali che supportino la qualificazione di Viterbo come esempio di modello responsabile di turismo. Visit Italy insiste invece sul fatto che il riconoscimento si

L'azienda, dopo le polemiche sul conferimento del riconoscimento da parte del gruppo all'opposizione, risponde: "Nella lista delle 10 città destinazioni con cui collaboriamo e non" A risolvere i dubbi proposti dal gruppo d'opposizione interviene Ruben Santopietro, responsabile dell'azienda Visit Italy: "Luminous Destinations è una selezione editoriale ideata da Visit Italy e basata su criteri pubblici di coerenza, impatto e sostenibilità del modello di accoglienza. Il riconoscimento non dipende da partnership, accordi o collaborazioni in corso e non prevede alcuna quota o corrispettivo per essere assegnato".