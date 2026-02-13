Virus Nipah | cos' è cosa succede in India e i rischi per l' Europa
Il virus Nipah ha causato nuovi casi tra operatori sanitari in India, evidenziando come il contagio si stia diffondendo tra chi lavora in ospedale. In alcune regioni del paese, i medici e gli infermieri sono entrati in contatto diretto con pazienti infetti, aumentando la preoccupazione per una possibile epidemia. La situazione ha spinto le autorità a rafforzare i controlli e a monitorare attentamente la diffusione del virus, che può essere trasmesso attraverso contatti stretti con persone o animali infetti. L’Organizzazione mondiale della sanità segue con attenzione gli sviluppi, considerando i rischi che il virus possa raggiungere
Dai nuovi casi tra operatori sanitari in India alle modalità di contagio: cosa sappiamo sul virus Nipah e perché è monitorato dall'Oms.
Virus Nipah: sintomi, cosa succede in India e i rischi per l’Italia. OMS: “Infezione mortale”
In India si registrano nuovi casi di infezione da virus Nipah, un agente considerato molto pericoloso dall’OMS.
Virus Nipah in Europa e rischi contagio, cosa dice l’Ecdc e i consigli per chi viaggia
L’Ecdc avverte: il virus Nipah si sta diffondendo anche in Europa.
Nuovo focolaio di virus Nipah fa tremare gli esperti: cos’è, sintomi e curaNegli ultimi giorni, il virus Nipah è tornato a far parlare di sé. Scopriamo cos'è, quali sono i sintomi, la cura e il tasso di mortalità. donnaglamour.it
Virus Nipah: è allarme in India/ Cos’è, sintomi, trasmissione e cure: quali rischi corriamo in Italia?Virus Nipah, è allarme in Asia dopo i due casi in India: cosa sta succedendo, cos'è e quali rischi corriamo in Italia ... ilsussidiario.net
In relazione ai 2 casi di virus Nipah (NiV) confermati in 2 operatori sanitari nello stato indiano del Bengala Occidentale, si è riunito, alcuni giorni fa al Ministero della salute, il tavolo sulle emergenze sanitarie.
