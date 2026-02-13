Il virus Nipah ha causato nuovi casi tra operatori sanitari in India, evidenziando come il contagio si stia diffondendo tra chi lavora in ospedale. In alcune regioni del paese, i medici e gli infermieri sono entrati in contatto diretto con pazienti infetti, aumentando la preoccupazione per una possibile epidemia. La situazione ha spinto le autorità a rafforzare i controlli e a monitorare attentamente la diffusione del virus, che può essere trasmesso attraverso contatti stretti con persone o animali infetti. L’Organizzazione mondiale della sanità segue con attenzione gli sviluppi, considerando i rischi che il virus possa raggiungere

Dai nuovi casi tra operatori sanitari in India alle modalità di contagio: cosa sappiamo sul virus Nipah e perché è monitorato dall’Oms. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Virus Nipah: cos'è, cosa succede in India e i rischi per l'Europa

Approfondimenti su virus nipah

In India si registrano nuovi casi di infezione da virus Nipah, un agente considerato molto pericoloso dall’OMS.

L’Ecdc avverte: il virus Nipah si sta diffondendo anche in Europa.

Ultime notizie su virus nipah

Argomenti discussi: Nipah: cos’è il virus sotto osservazione e perché continua a preoccupare - OMaR; Vaccino anti-Nipah, la scienza prova ad anticipare la prossima minaccia globale; Un nuovo focolaio di virus Nipah con un elevatissimo tasso di letalità è stato segnalato nel Bengala occidentale; Virus Nipah e rischio epidemico: cosa c’è dietro l’allarme e come si possono prevenire i focolai.

Nuovo focolaio di virus Nipah fa tremare gli esperti: cos’è, sintomi e curaNegli ultimi giorni, il virus Nipah è tornato a far parlare di sé. Scopriamo cos'è, quali sono i sintomi, la cura e il tasso di mortalità. donnaglamour.it

Virus Nipah: è allarme in India/ Cos’è, sintomi, trasmissione e cure: quali rischi corriamo in Italia?Virus Nipah, è allarme in Asia dopo i due casi in India: cosa sta succedendo, cos'è e quali rischi corriamo in Italia ... ilsussidiario.net

12/2/26. NOTES (SC). In relazione ai 2 casi di virus Nipah (NiV) confermati in 2 operatori sanitari nello stato indiano del Bengala Occidentale, si è riunito, alcuni giorni fa al Ministero della salute, il tavolo sulle emergenze sanitarie. (v.FB) x.com

Virus Nipah, confermati tre casi: il punto dell'OMS sul rischio a livello regionale e globale - facebook.com facebook