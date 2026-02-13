Nel contesto di una stagione spesso altalenante, la Virtus Bologna incassa una sconfitta pesante a Istanbul che rende sempre meno probabile la partecipazione ai play-off. Durante la partita, i bolognesi hanno subito un parziale decisivo nel terzo quarto, che ha aggravato la loro posizione in classifica e ridotto ulteriormente le speranze di qualificazione.

Nel contesto di una stagione spessoAltalenante, la Virtus incassa una sconfitta pesante a Istanbul che rende sempre meno probabile la partecipazione ai play-in. Si illude fino all’intervallo, ma la ripresa cambia volto al confronto: l’avversario impone ritmo, la difesa soffre, e il risultato diventa inequivocabile. La serata turca conferma una tendenza già osservata in precedenza, con l’esito deciso oltre la metà partita e un margine che si amplia in modo decisivo. La partita ha seguito l’andamento tipico di un incontro acceso tra due squadre competitive, ma la gestione offensiva della Virtus non è riuscita a dare continuità all’energia mostrata nelle fasi iniziali. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Virtus Bologna crolla anche a Istanbul, i play-off sono ormai un miraggio

La Virtus Bologna subisce una pesante sconfitta a Istanbul contro l’Efes.

La Virtus Bologna perde ancora in Eurolega, questa volta a Istanbul contro l’Efes.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Basket, Eurolega: a Istanbul la Virtus Bologna crolla contro l’Efes, play-in lontanissimi; Crollo Virtus Bologna al Pireo: l’Olympiacos e Vezenkov dominano i bianconeri; Eurolega, la Virtus crolla a Istanbul: l'Efes si impone di 31 punti e il play-in è sempre più lontano; Disastro Virtus: vince l'Asvel, play-in lontano.

Crollo Virtus Bologna a Istanbul, cosa scrivono i quotidiani: «I play-in sono ormai irraggiungibili»Crollo verticale della Virtus Bologna che a Istanbul rimedia un ko da 31 punti contro l'Anadolu Efes, per quella che è la quarta sconfitta consecutiva. Scrive Il Resto ... pianetabasket.com

La Virtus si arrende troppo presto e crolla contro l’Efes 91-60Dopo la delusione in Eurolega i bianconeri ora penseranno al match di domenica in Fiera con Udine per non abbandonare il primo posto in campionato ... ilrestodelcarlino.it

Efes Istanbul-Virtus Bologna 91-60: un vostro commento sulla partita - facebook.com facebook