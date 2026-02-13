Virtus Bologna-Apu Udine le parole dell' assistant coach Gerosa

L’assistant coach della Virtus Bologna, Gerosa, ha commentato la recente partita contro l’Apu Udine, sottolineando le difficoltà incontrate dai suoi giocatori a causa di alcuni infortuni chiave. La sfida si è conclusa con una sconfitta per la squadra bolognese, che ha subito un rallentamento nelle fasi decisive. Gerosa ha evidenziato l’impegno dei suoi atleti, ma ha anche ammesso che ci sono ancora margini di miglioramento per affrontare meglio le prossime gare. La partita si è giocata davanti a un pubblico entusiasta, con oltre 8.000 spettatori sugli spalti.

