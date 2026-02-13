Violenza e fragilità in Italia | omicidi e parricidi segnano una giornata nera allarme sociale in crescita

Oggi in Italia si registrano diversi casi di violenza, tra cui un omicidio a Torino e un parricidio in Sicilia, entrambi motivati da tensioni familiari esplose in momenti di crisi personale e fragilità emotiva.

Cronaca Nera: Tra Fragilità Familiari e Allarme Sociale, l’Italia di Fronte a un Inverno di Violenza. L’Italia si sveglia con una cronaca funestata da episodi di violenza domestica e criminalità, un quadro allarmante che dipinge un Paese alle prese con fragilità sociali ed economiche profonde. Da Imperia, dove una donna è in custodia cautelare con l’accusa di aver ucciso la propria figlia, a Piobesi, in provincia di Varese, dove un uomo ha consumato un parricidio legato a questioni economiche, passando per indagini su un caso di un bambino con problemi cardiaci a Napoli e condanne per esponenti di Casapound a Bari, la giornata di oggi, 13 febbraio 2026, è segnata da eventi che richiedono un’analisi urgente e risposte concrete.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nel 2025, la Procura evidenzia un aumento dei casi di omicidi e violenze all’interno delle famiglie e delle relazioni personali.

La giornata del 9 febbraio 2026 si apre con polemiche in Italia dopo le dichiarazioni su Gaza.

