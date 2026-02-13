Viola ripetutamente le prescrizioni del giudice ed evade dai domiciliari | preso

Mercoledì 11, i carabinieri di Bondeno hanno arrestato un uomo di 31 anni che aveva più volte violato le disposizioni del giudice ed era fuggito dai domiciliari. La sua condotta ha portato il Tribunale di Ferrara a decidere un aggravamento della misura cautelare. L’uomo era stato già sottoposto alla detenzione domiciliare, ma continuava a uscire senza autorizzazione, mettendo in pericolo la sicurezza pubblica.

Infatti in quell'occasione il 31enne aveva lasciato in maniera arbitraria la propria abitazione, per raggiungere la città di Ferrara dove è stato poi rintracciato e arrestato. Pertanto il Gip del Tribunale di Ferrara, valutate tutte le mancanze, ha deciso di aggravare l'attuale misura con quella della detenzione in carcere, facendo così aprire le porte del carcere, dove il 31enne rimarrà a disposizione dell'autorità giudiziaria.