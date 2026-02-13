Ville delizie e giardini | inserite 5 nuove location per sposarsi a Ferrara

Ferrara amplia le sue proposte per i matrimoni, grazie all’aggiunta di cinque nuove location suggestive. La città, nota per i suoi palazzi storici e i giardini affascinanti, offre ora ancora più scelta per le coppie in cerca di un luogo speciale per il loro sì. Dal giorno di San Valentino, le coppie potranno scegliere tra ville eleganti, giardini incantati e spazi raffinati, grazie a un progetto che mira a valorizzare il territorio e rendere ogni matrimonio unico e indimenticabile.

Dal giorno di San Valentino, dirsi sì a Ferrara sarà ancora più bello ed emozionante, grazie al nuovo slancio del progetto matrimoniale ‘Sposami a Ferrara’, che si estende su tutto il territorio al fine di valorizzarlo. Questo grazie alle 5 nuove location private che, da oggi, vanno ad ampliare le possibilità per chi intende convolare a nozze nell'ambito del progetto, nato con l'obiettivo di offrire un'esperienza sempre più coinvolgente nel giorno più importante della propria vita. Le 5 nuove sedi di prestigio, che si aggiungono alle 4 attive da fine 2023, per un totale di 9 siti matrimoniali, sono localizzate in città e nelle frazioni.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

